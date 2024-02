O domingo será marcado por dois grandes clássicos no Brasil: Internacional x Grêmio, e Flamengo x Fluminense. No entanto, para o ex-jogador Amaral, em papo no "Flow Sport Club", o maior duelo entre rivais do país é outro. Com passagens por vários gigantes, o ex-volante afirmou que o clássico de maior "grandeza" é Flamengo x Vasco.