O Flamengo abriu o placar no clássico contra o Fluminense com golaço de Arrascaeta, neste sábado (11). O jogador driblou Nino e chutou no canto de Fábio para colocar o Rubro-Negro na frente. Nas redes sociais, internautas brincaram com a atuação do zagueiro do Fluminense no lance.