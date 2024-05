Globo escala narradores para Copa América e Eurocopa com novidade

Globo e sportv escalam equipes para Copa América e Eurocopa (Arte: Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/05/2024 - 11:55 • Rio de Janeiro (RJ)

A Globo definiu as escalas dos narradores e comentaristas dos jogos do Brasil na Copa América e das cinco partidas da Eurocopa que farão parte da programação da emissora. Gustavo Villani é a novidade da transmissão do torneio entre seleções da Europa, com Paulo Nunes e Caio Ribeiro como comentaristas.

Já Luís Roberto será a principal voz da competição com sede nos Estados Unidos, com comentários de Junior e Roger Flores. A escolha de Luís Roberto não é novidade, pois o narrador é o responsável pelas partidas da Seleção Brasileira desde a saída de Galvão Bueno. A Copa América começa no dia 20 de junho.

No sportv, a narração dos jogos da Seleção ficará por conta de Luiz Carlos Júnior, com comentários de Lédio Carmona e Ricardinho.

Em relação à transmissão da Eurocopa, que começa no dia 14 de junho, o sportv vai exibir 26 jogos da competição, que será sediada na Alemanha. A equipe de narradores terá nomes como Paulo Andrade, Everaldo Marques, Jader Rocha e Julio Oliveira. As análises ficam a cargo de Renata Mendonça, Paulo Nunes, Dodô, Eric Faria, Ramon Motta e Pedro Moreno.