Vítor Pereira chegou ao Flamengo no início do ano, após a demissão de Dorival Júnior. No comando do Rubro-Negro, o técnico fracassou no Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca. O português foi demitido no início de abril e trocado pelo argentino Jorge Sampaoli.