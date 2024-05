Galvão revela desejo de voltar a narrar Fórmula 1 após GP de Mônaco

Galvão deixou de narrar Fórmula 1 em 2019 (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/05/2024 - 13:47 • São Paulo (SP)

Galvão Bueno se manifestou nas redes sociais após a vitória de Charles Leclerc no GP de Mônaco e revelou que despertou um desejo de voltar a narrar Fórmula 1. Segundo suas palavras, sua primeira corrida foi justamente lá.

- Fui à minha primeira corrida de Mônaco em 1975. Vi e narrei as fantásticas vitórias de Senna, o Rei de Mônaco. Morei lá oito anos! Para mim, tudo isso já era história, passado, lindo e emocionante, mas confesso: hoje me deu vontade de voltar! - disse em postagem feita no Instagram.

Aos 73 anos, Galvão começou a narrar Fórmula 1 em 1982. Sua última transmissão pelo esporte aconteceu no GP de Abu Dhabi de 2019.

Na postagem feita por Galvão, também comemorou a vitória de Leclerc na competição, exaltando a McLaren verde e amarela feita em homenagem a Senna.

- Vitória de Leclerc! O príncipe com lágrimas nos olhos e jogando champanhe nunca tinha acontecido! A alegria das pessoas nas janelas e varandas! A McLaren Senna verde e amarela! O choro da fiscal de pista! A vitória de um monegasco! A vitória da Ferrari! O Piastri no pódio de verde e amarelo! Certamente, tudo isso mexeu com muita gente - completou.

