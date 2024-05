Gaciba aponta erro da arbitragem em lance capital de Bragantino x Flamengo: ‘De chocar’

Leonardo Gaciba foi chefe de arbitragem da CBF entre 2019 e 2021 (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/05/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Ex-chefe de arbitragem da CBF, Leonardo Gaciba apontou um erro da arbitragem no jogo entre Red Bull Bragantino e Flamengo no último sábado (4). Para o comentarista da "ESPN", o árbitro Paulo César Zanovelli e o VAR falharam ao não dar um pênalti para o Rubro-Negro.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O jogador do Bragantino não quer jogar em momento algum, ele só quer agarrar o jogador do Flamengo. Para mim, existe a penalidade. Não tem uma câmera fechada para poder analisar com mais detalhes o impacto. Mas pelas imagens que eu vi, existe - começou Gaciba.

- O que me preocupa é a orientação dada esse ano. O que estão falando na comissão de arbitragem é que: "Se o agarrão acontecer fora da disputa da jogada, se a bola não for para eles, não marca, porque não teve impacto para o jogo". Não é de chocar isso? - completou.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta!

O lance aconteceu já nos acréscimos do segundo tempo, quando o jogo estava empatado em 1 a 1. Luiz Araújo entrava na área quando caiu após contato com o defensor do Red Bull Bragantino. Após o jogo, o atacante Bruno Henrique e o dirigente Bruno Spindel reclamaram da situação.