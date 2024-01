A Valve Anti-Cheat (VAC), é o sistema anti trapaça do Counter-Strike, que monitora todos os jogadores que estiverem usando algum tipo de programa para levar vantagem sobre os jogadores. Só que, apesar do relato do atacante, o banimento em questão não é do VAC, mas sim de jogo. A punição pode ser motivada, entre outras razões, por perda proposital de partidas, uso de bots e interferência nos servidores.