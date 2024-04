Gabigol, que aguarda julgamento, curte festa de Romário

Gabigol deixou 'isolamento' e foi a festa de Romário (Foto: Gilvan de Souza / CRF)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/04/2024 - 15:09 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 24/04/2024 - 16:31

Gabigol, que vive a expectativa do julgamento que vai decidir seu futuro no Flamengo e no futebol, não tem feito aparições públicas, mas na noite de segunda-feira (22), véspera do feriado de São Jorge no Rio, o jogador deixou o "isolamento" e foi à festa na casa do Romário na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, segundo informou o "Extra".



Além de Gabigol, outros famosos estavam presentes na festa organizada pelo senador, como Chico Moedas, ex-namorado de Luísa Sonza. Segundo o jornal, o jogador saiu da festa na madrugada de terça-feira (23) acompanhado de algumas convidadas.

Suspenso até abril de 2025 por tentativa de fraude em exame antidoping, Gabigol terá o pedido de efeito suspensivo julgado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS), que definiu o tribunal arbitral que analisará o recurso do atacante para ter condições de jogo. A decisão deve sair até o início de maio.

Relembre decisão sobre Gabigol

Em uma decisão apertada a favor da suspensão, o atacante foi punido pela Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) com cinco votos a quatro. A pena de Gabigol é contada a partir do dia 8 de abril de 2023, quando ocorreu a coleta de exames no CT do Flamengo. Portanto, o atleta ficará afastado das atividades até abril de 2025.

