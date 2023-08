No último jogo antes do fechamento do Maracanã, a torcida flamenguista contará com o apoio dos funcionários do clube. Através do projeto "Nação no Maraca", o Flamengo distribuiu ingressos para aproximadamente 80 colaboradores da limpeza do clube e seus familiares. Eles estarão presentes no estádio para ver o rubro-negro encarar o Internacional, neste sábado, às 18h30.