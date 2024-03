Área do Sky Deck será inaugurada em dezembro de 2024 (Foto: Divulgação/Fulham)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/03/2024 - 14:41 • Londres (ING)

Nesta quarta-feira (27), o Fulham, da Inglaterra, anunciou a inauguração da arquibancada remodelada do Craven Cottage, seu estádio. Chamada Riverside Stand, o setor terá programações à parte do futebol, como restaurante e piscina.

No total, o clube irá oferecer sete atrações diferentes, entre elas o a área Sky Deck. O espaço será aberto e terá três andares, onde será possível encontrar piscina, comidas, bebidas e uma incrível vista para Londres e o rio Tâmisa. O Fulham criou o espaço com a intenção de proporcionar uma nova experiência ao torcedor durante o tempo no estádio.

- Minha visão para a nova Riverside Stand foi oferecer a nossos torcedores e nossa vizinhança um destino que honraria a história do Craven Cottage todos os dias do ano, mas especialmente em dias de jogo, com uma experiência premium diferente de tudo no futebol, em Londres ou em qualquer outro lugar - contou Shahid Khan, presidente do Fulham.

Além do Sky Deck, a arquibancada contará também com o The Dugout, para os torcedores mais "tradicionais". A área conta com assentos exatamente atrás do banco de reservas, a apenas 3,5 metros da linha lateral.

Grande parte das atrações da Riverside Stand será aberta ao público em agosto deste ano, ao início da próxima temporada do futebol inglês, e a venda de ingressos iniciará em 9 de abril. Já o Sky Deck terá sua inauguração apenas em dezembro de 2024.

