Nem só de polêmicas ficou marcado o empate sem gols entre Fluminense e Flamengo, no último domingo (16), pela 15ª rodada do Brasileirão. A caneta de Marcelo em Luiz Araújo, expulso na sequência por falta dura no lateral, rendeu até vídeo no perfil oficial do Tricolor carioca e uma série de zoações nas redes sociais.