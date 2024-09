Flávio Prado lança palpite sobre duelo das quartas de final da Libertadores

(Foto: Reprodução/Jovem Pan)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 17:29 • Rio de Janeiro

Chegou a vez do comentarista Flávio Prado deixar o seu palpite sobre o confronto entre São Paulo e Botafogo pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. No Nilton Santos, o jogo terminou empatado por 0 a 0, com uma atuação pouco ousada do Tricolor Paulista e com muitas chances desperdiçadas pelo Glorioso.

Para Flávio, mesmo tendo que buscar o resultado na casa do adversário, o Botafogo ainda é favorito a classificação e até mesmo ao título.

Igor Jesus jogador do Botafogo disputa lance com Bobadilla do Sao Paulo (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

- O Botafogo é melhor, é o favorito. Se o São Paulo passar, ótimo, vai ser uma surpresa agradável. O time realmente mudou de patamar nestes últimos tempos, passou a brigar por títulos que antes não disputava. Se o Botafogo jogar tudo que pode, ele pode mais. Tem que contar com uma jornada não tão boa do Botafogo e o São Paulo jogando na plenitude para que ele possa se classificar. É o que eu penso - disse Flávio sobre São Paulo x Botafogo na Libertadores.

A partida que será disputada no Morumbis nesta quarta-feira (25), as 21h30, deve quebrar recorde de público no estádio.

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Botafogo chega para o jogo de hoje com uma vitória sobre o seu rival, Fluminense, no último final de semana, com gol de Luiz Henrique no momento final da partida, fazendo valer a “Lei do ex”.

Já o São Paulo chega para esta partida após uma derrota no Campeonato Brasileiro para o time do Internacional, pelo placar de 3 a 1, em jogo que o Tricolor poupou a grande maioria dos seus titulares pensando neste confronto pela Libertadores.