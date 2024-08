Flamengo superaria Argentina e Portugal nas Olimpíadas; saiba a posição no quadro

Rebeca Andrade, do Flamengo, é uma das principais atletas brasileiras na atualidade (Foto: Jack GUEZ/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/08/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Clube com vários atletas nas Olimpíadas de Paris, o Flamengo teria ficado acima de grandes países no quadro de medalhas. Com os pódios na ginástica, canoagem e judô, o Rubro-Negro superaria nações como Argentina e Portugal no ranking geral.

Principal atleta olímpica do Brasil na atualidade, Rebeca Andrade é atleta do Flamengo. Em Paris, a ginasta conquistou três medalhas individuais e uma por equipes, com outros nomes do Rubro-Negro: Jade Barbosa, Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira.

Rebeca faturou um ouro e duas pratas, além do bronze por equipes. Outro nome do Flamengo, Isaquias Queiroz foi medalha de prata na canoagem C1 1000m. E fechando a lista de medalhistas rubro-negros está Rafaela Silva, bronze no judô por equipes.

Com as seis medalhas dos atletas do Flamengo, o Rubro-Negro ficaria na 44ª posição no ranking, empatado com Jamaica, África do Sul e Tailândia. Portugal terminou na 50ª colocação, com quatro pódios, enquanto a Argentina ficou na 52ª, com três.

O Brasil terminou na 20ª posição, com 20 medalhas, sendo três ouros, sete pratas e 10 bronzes. Os Estados Unidos lideraram o quadro, com 126 pódios, seguido por China e Japão.