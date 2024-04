Flamengo lamenta morte de Anderson Leonardo, do Grupo Molejo

Anderson Leonardo, do Molejo, era torcedor do Flamengo (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/04/2024 - 16:37 • Rio de Janeiro (RJ)

O Brasil perdeu nesta sexta-feira (26) um dos grandes nomes do pagode nacional. Anderson Leonardo, do Grupo Molejo, foi vítima de um câncer, aos 51 anos, no Rio de Janeiro. Através das redes sociais, o Flamengo lamentou a morte do cantor.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do cantor Anderson Leonardo. À frente do Grupo Molejo, levou alegria para milhões de brasileiros por décadas, cantando com irreverência e leveza. Anderson sempre se orgulhou da paixão pelo Flamengo e chegou a gravar a canção "Canto do Urubu" em homenagem ao Mais Querido. O CRF se solidariza com familiares, amigos e fãs neste momento triste - escreveu o clube.

Para qual time torcia Anderson, do Molejo?

Nascido no Rio de Janeiro, Anderson Leonardo era declaradamente torcedor do Flamengo. Em 2011, o cantor também revelou ter uma paixão pelo Rio Branco-ES. A declaração foi dada após um show do Molejo, em Vitória. Na época, o artista também havia lamentado a situação do futebol capixaba.