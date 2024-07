Felipe Melo faz publicação enigmática após expulsão de Marta nas Olimpíadas

Felipe Melo faz publicação misteriosa ao comentar sobre expulsão de Marta nas Olimpíadas (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 19:58 • Rio de Janeiro (RJ)

Defensor do Fluminense, Felipe Melo fez uma publicação enigmática ao comentar uma publicação sobre a expulsão de Marta no confronto entre Brasil e Espanha, nas Olimpíadas. Com uma jogadora a menos, a Fúria derrotou a Seleção por 2 a 0 sem dificuldades.

Nas redes sociais, um torcedor criticou a camisa 10 e saiu em defesa do zagueiro do Time de Guerreiros, que ficou marcado por uma expulsão contra a Holanda, na Copa do Mundo de 2010. Em resposta, o jogador colocou dois emojis pensativos.

Desde então, Felipe Melo nunca mais foi convocado para vestir a camisa da Seleção Brasileira. No entanto, o atleta seguiu brilhando por clubes e foi bicampeão da Libertadores por Palmeiras e Fluminense.

Nas Olimpíadas, o Brasil encara a França nas quartas de final, no sábado, às 16h (horário de Brasília). A equipe da casa é favorita para avançar às semifinais em busca de uma medalha.