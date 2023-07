A derrota parcial do Fluminense passa muito pelo desempenho de Felipe Melo, que tem sido alvo de duras críticas nas redes sociais. O volante foi responsável pelo pênalti em Robson, do Coritiba, e também teve participação direta no segundo gol do Coxa ao tomar uma caneta de Matheus Bianqui - que serviu de garçom para Diogo Oliveira.