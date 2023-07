- Perdi meu pai em 2004. Depois convivi diversos anos com o Ferretti, posso dizer que convivi mais com ele do que com meu próprio pai. Ele foi muito importante. Desde o começo me ensinou. Sou muito grato a ele, por tudo que me proporcionou e me ensinou. O Falcão se confunde com o Ferretti. Tudo que aprendi na minha carreira é graças a ele - disse Falcão em entrevista a "CBN Joinville".