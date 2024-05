Bebeto como comentarista no programa Bem-amigos (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/05/2024 - 18:09 • Rio de Janeiro (RJ)

Bebeto, atacante do tetra, declarou sua torcida ao Vitória no jogo deste domingo, contra o Vasco em São Januário.

Com passagens marcantes pelos dois times, Bebeto foi campeão brasileiro pelo Vasco da Gama em 1989. Apesar de ser considerado um ídolo do clube da colina, o ex-jogador não escondeu seu amor pelo Vitória, clube que o projetou no futebol.

-"Campeonato Brasileiro é muito difícil. E a gente sofreu para caramba, fomos para a Série C. Não quero mais o Vitória nessa situação" , lamentou o atacante

➡️Lei do Ex! Com R$100 no Lance! Betting, seu retorno será de R$392 se David marcar contra o Vitória

Neste domingo (12), Vasco e Vitória se enfrentam em São Januário por uma partida que vale a vida para os dois times que já estão em situação complicada.

O time carioca vem de 4 derrotas seguidas no campeonato e o Vitória ainda não venceu esse ano no Brasileirão. Ambos amargam a zona de rebaixamento.

➡️As melhores e mais variadas ofertas para o Brasileirão estão no Lance! Betting! Abra já a sua conta!

Apesar da torcida declarada para o Vitória, o craque também torce para que o Vasco saia da situação em que se encontra.

- Estou preocupado. Eu sou torcedor do Vitória desde criancinha, o clube que me projetou. Muito grato. E o Vasco tenho um carinho especial, a torcida me quer com tanto carinho. Não começaram bem. Mas eu acredito ainda que Vitória e Vasco vão se recuperar. Não tenho dúvida. Espero que rápido. - completou.