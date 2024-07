Ex-piloto e comentarista da F1, Ralf Schumacher assume relacionamento homossexual

Ralf Schumacher teve passagem marcante pela Williams (Foto: Reprodução)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 14/07/2024 - 17:54 • Rio de Janeiro (RJ)

Ex-piloto de Fórmula 1 e comentarista da emissora Sky Sports na Alemanha, Ralf Schumacher surpreendeu a comunidade do esporte a motor ao assumir a homossexualidade de forma pública. Em publicação em sua conta pessoal no Instagram, o vencedor de seis corridas na F1 divulgou um registro abraçado com o parceiro.

“A coisa mais linda da vida é quando você tem o parceiro certo ao seu lado com quem pode dividir tudo”, publicou Ralf abraçado com o parceiro Etienne, que também confirmou a relação.

A cantora e estrela de reality show alemã Carmen Geiss comentou na publicação de Ralf e eventualmente fez um post no próprio feed parabenizando o piloto. “Este passo foi um ato de liberdade e autoaceitação. É uma decisão corajosa que está maturando há um longo tempo e ele assume com orgulho e confiança”, escreveu a socialite.

Ralf é apenas o terceiro piloto assumidamente LGBTQIA+ a ter passado pela Fórmula 1. O mais notório deles é o inglês Mike Beuttler, que correu entre 1971 e 1973 pela Clarke-Mordaunt-Guthrie Racing. A italiana Lella Lombardi, que também é a única mulher a pontuar no Mundial, faz parte da lista.

Irmão do heptacampeão mundial Michael Schumacher, Ralf é mais conhecido pela carreira de 10 anos na Fórmula 1, com 180 largadas. O alemão venceu 6 corridas no Mundial, todas pela Williams, no período entre 2001 e 2003. Também passou por Jordan e Toyota na carreira.

Após sair da Fórmula 1, em 2007, iniciou uma carreira no DTM, mas sem muito sucesso, subindo ao pódio apenas duas vezes em cinco temporadas. Passou a se dedicar ao ramo de comentarista esportivo, nas transmissões da Fórmula 1 pela Sky Sports Alemanha.