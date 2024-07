Ex-Palmeiras tem carro atingido por tiro na Linha Vermelha, no Rio; veja vídeo

O veículo era dirigido pelo cunhado de Luan, que não estava no carro (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/07/2024 - 17:30 • Rio de Janeiro (RJ)

O carro do zagueiro Luan, ex-Palmeiras e atualmente no Toluca, do México, foi atingido por um tiro em tentativa de assalto na Linha Vermelha, no Rio de Janeiro. Apesar de a BMW X6 ser blindada, o disparo atravessou a lataria e atingiu o banco do carona. Ninguém se feriu.

O veículo era dirigido pelo cunhado do jogador, que não estava no carro. Luan havia deixado o veículo no Aeroporto do Galeão, onde embarcou para o México com a família. O cunhado foi buscar o carro e sofreu a tentativa de assalto na volta. Veja as marcas do tiro:

O vídeo foi publicado pela esposa do jogador, Clarisse Alves.

- Obrigada meu Deus, tudo que peço é obrigada por esse livramento - escreveu.

Luan é o oitavo jogador com mais títulos na história do Palmeiras, com 11 taças. O zagueiro chegou ao Verdão em 2017, após se destacar no Vasco e ser campeão olímpico nos Jogos do Rio