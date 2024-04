Endrick chegou a dar um carro para a ex (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/04/2024 - 11:02 • São Paulo (SP)

A ex namorada de Endrick, chamada Lara Hernandes, estaria vivendo um romance com outro jogador do Palmeiras. No caso, Luighi Henriy, do Sub-17 do Verdão.

Segundo informações do jornal 'Extra!', não seria um relacionamento assumido com medo de críticas que possam surgir nas redes sociais - justamente pelo envolvimento anterior com Endrick. Os dois estavam juntos desde as categorias de base da joia palmeirense, mas logo que Endrick subiu para o profissional, os dois romperam o namoro.

O suposto relacionamento com Luighi ainda não estaria assumido de forma pública, principalmente tendo em vista as redes sociais da Cria da Academia. Entretanto, no Tiktok da jovem já existem registros dos dois juntos. Além disso, trocam comentários também.

Atualmente, Endrick está engatado em um relacionamento sério com Gabriely Miranda, modelo e influenciadora de 20 anos.