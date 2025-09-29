Ex-Corinthians e Grêmio, Douglas tem prisão decretada por dívida de pensão

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decretou a prisão do ex-jogador Douglas dos Santos, de 43 anos, por não pagar pensão alimentícia. A ordem judicial foi expedida pela 6ª Vara da Família de Porto Alegre nesta segunda-feira (29). A dívida acumulada pelo ex-atleta que atuou por Grêmio e Corinthians soma R$ 26.270,73. A informação foi dada primeiramente pelo portal "LeoDias".

O mandado, assinado pelo juiz Antônio Claret Flôres, determina que o ex-meio-campista fique detido por 30 dias em regime fechado. O documento prevê a possibilidade de transferência para o regime semiaberto caso não existam vagas disponíveis no sistema prisional.

O ex-jogador pode evitar a prisão se efetuar o pagamento integral do valor devido. O processo judicial que resultou na ordem de prisão tramita em segredo de justiça, o que restringe o acesso a informações adicionais sobre o caso.

- A defesa de Douglas dos Santos, através de seu advogado Dr. Christian Walker, informa que está adotando todas as medidas legais cabíveis para a adequada solução da questão judicial em curso, a qual tramita sob segredo de justiça. Por tratar-se de processo sigiloso e envolvendo questões sensíveis, espera-se que o tema seja tratado com o devido respeito e cautela, especialmente em consideração às pessoas envolvidas - diz nota oficial do ex-jogador.

Carreira de Douglas

Natural de Criciúma, Douglas dos Santos construiu carreira no futebol brasileiro e internacional. O atleta teve duas passagens pelo Grêmio, entre 2010-2012 e 2015-2018, período em que conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores de 2017.

Além do clube gaúcho e do Corinthians, o ex-meio-campista também defendeu o Criciúma, Caykur Rizespor, São Caetano, Al-Wasl, Vasco da Gama, Avaí e Brasiliense, totalizando nove clubes em sua trajetória profissional.