Luciano Hulk responde alfinetada de Craque Neto: ‘Salve especial’
Apresentadores trocaram farpas no último domingo (28)
Luciano Hulk e Craque Neto protagonizaram uma troca de farpas no último domingo (29). Tudo começou quando o ex-jogador disparou contra o apresentador da Globo, no programa "Apito Final", da emissora Band.
Neto, que é conhecido por frase polêmicas na televisão brasileira, provocou Hulk ao vivo. Os dois disputam audiência na tarde de domingo. A ação do ex-jogador teve uma resposta imediata do comunicador.
- Dificilmente eu assisto à Globo. Está passando esse negócio ridículo de Dança dos Famosos. Se tem um cara antipático na televisão é esse Luciano Hulk. Nunca vi um cara tão chato - alfinetou Craque Neto.
- Um salve especial ao Craque Neto, sempre tão educado e simpático - respondeu Hulk.
Craque Neto
Esta não é a primeira vez que o ex-jogador coleciona polêmicas na televisão. O atual apresentador do "Apito Final" e dos "Donos da Bola", frequentemente critica personalidades e jogadores de futebol nos programas.
Além de atletas, Datena, Guga Chacra e Cátia Fonseca já foram alvos de Craque Neto. No esporte, a polêmica mais recente envolvendo o ex-jogador foi uma aposta sobre a quantidade de gols do atacante Ferreirinha, do São Paulo, na temporada.
Após uma série de críticas ao jogador do Tricolor, Neto prometeu que se ele fizesse 10 gols no ano, ele apareceria de tanga na TV. Até o momento, o camisa 11 soma sete gols em 2025.
