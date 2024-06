Ex-jogador da Seleção Brasileira critica Alisson em gol dos EUA: ‘Bola defensável’

Alisson foi criticado no gol dos EUA contra o Brasil (Foto: Joilson Marconne/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/06/2024 - 20:56 • Rio de Janeiro (RJ)

Estados Unidos e Seleção Brasileira vão empatando em 1 a 1 em amistoso nesta quarta-feira (12), em Orlando. O gol marcado pela equipe norte-americana foi em cobrança de falta de Pulisic. Comentarista da Globo, o ex-lateral Júnior criticou o goleiro Alisson no lance.

- É uma bola defensável. Tomar um gol no canto dele… Ele se preocupou muito mais com a bola por cima da barreira e esqueceu do seu canto. A bola foi bem batida, foi forte, mas era uma bola para um goleiro do nível dele poder defender - comentou Júnior.

O gol de Pulisic foi marcado aos 26 minutos, quando o Brasil já vencia com gol de Rodrygo. Goleiro do Liverpool, Alisson é um dos jogadores mais experientes na atual Seleção Brasileira. O jogador de 31 anos participou das duas últimas Copas do Mundo.