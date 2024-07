Ex-jogador critica Conmebol após atraso na final da Copa América e aponta solução

Confusão nos arredores do Hard Rock Stadium (Foto: Megan Briggs/Getty Images via AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/07/2024 - 21:48 • Miami (EUA)

A final da Copa América entre Argentina e Colômbia teve um atraso por conta de uma confusão nos arredores do Hard Rock Stadium. Torcedores tentaram invadir o estádio sem ingressos, o que causou o fechamento dos portões. Organizadora do torneio, a Conmebol foi criticada pelos ex-jogadores Róger Flores e Ricardinho.

- Não é só a Copa América. Todas as competições organizadas pela Conmebol, Libertadores, Sul-Americana… Isso se estende. Na América do Sul, acontecem vários problemas. E nos Estados Unidos, que a gente acha que tem uma organização melhor, também vai acontecendo. Isso a Conmebol tem que evoluir demais - disse Róger, na Globo.

- Houve um erro da organização em relação à aproximação dos torcedores nesse jogo. Em um evento como esse, não pode deixar as pessoas sem ingresso se aproximar do estádio. Não sei se 600m ou 1km, mas tem que ter organizar essa operação. Isso com certeza falhou, se não essas pessoas não conseguiriam se aproximar do estádio - comentou Ricardinho, no sportv.

Torcedores da Argentina e da Colômbia sem ingressos tentaram invadir o estádio, causando grande confusão. A organização da partida fechou os portões e adiou o início do jogo, em um primeiro momento, para 21h30. Depois, o começo do jogo foi novamente remarcado, para às 21h45.