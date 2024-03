Ex-Flamengo marca dois na Premier League e é exaltado na web: ‘Viciado em bola na rede’

Rodrigo Muniz vive grande fase na Premier League (Foto: Divulgação/Premier League)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/03/2024 - 18:32 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fulham venceu o Tottenham neste sábado (16) por 3 a 0, com direito a dois gols do atacante Rodrigo Muniz, ex-Flamengo. Nas redes sociais, torcedores rubro-negros exaltaram o jovem de 22 anos revelado nas categorias de base do clube.

O primeiro gol de Muniz saiu aos 42 minutos. O atacante recebeu cruzamento da esquerda, dominou com qualidade e chutou no canto do goleiro. Na etapa final, centroavante aproveitou um rebote na área e completou para o gol, fechando o placar.

