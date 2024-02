A decisão sobre o julgamento de Daniel Alves ainda não foi anunciada. Não há um prazo definido para a apresentação da sentença. Segundo a imprensa espanhola, a decisão deve sair até um mês depois do julgamento, encerrado no dia 7 de fevereiro. Cabe recurso no Tribunal de Apelação, segunda instância da Justiça espanhola.