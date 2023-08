O ex-ginasta, Gustavo Barreto, de 46 anos, foi preso em flagrante na cidade de Praia Grande, no litoral de São Paulo, por tráfico de drogas. O também vocalista da banda "Aliados", foi detido na manhã desta quinta-feira (2) com outro homem e serão indiciados também por associação criminosa pela SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo).