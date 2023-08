Miguel, que atualmente trabalhava na Rádio Guarujá, ficou conhecido por bordões como "Esse Avaí faz coisa" e "Conta aqui para o bonequinho". O jornalista, que também atuava como narrador, não escondia que era torcedor do Avaí. O último trabalho de Miguel foi na terça-feira (1/8), em uma transmissão no YouTube de um canal dedicado ao time do coração.