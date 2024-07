(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/07/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

O meia Éverton Ribeiro foi muito elogiado na derrota contra o Palmeiras por dois a zero. Apesar do resultado ruim para o Bahia, com direito drible elástico, o ex-Flamengo foi destacado positivamente na partida, inclusive pelo jornalista da Globo, André Rizek.

Com 35 anos, a forma física passa a ser uma preocupação no futebol, por isso Marília Nery, esposa de Éverton Ribeiro, mostrou em suas redes sociais os bastidores das viagens do jogador. A influenciadora explicou que Éverton trocou o seu carro por uma 'van adaptada' com os aparelhos de fisioterapia do atleta.

Éverton Ribeiro é o líder de assistências e grandes chances criadas do tricolor. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Olha como ele vai e volta do treino, fazendo fisioterapia. Vai e volta tratando ou dormindo, descansando. A gente optou por morar em Salvador, sempre perguntam sobre a distância para o Centro de Treinamento. Ele trocou o carro por uma van adaptada. Vai e volta dormindo, descansando, fazendo fisioterapia. Otimizando o tempo. - disse Marília, esposa de Éverton Ribeiro. Veja o vídeo;