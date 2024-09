Estação Jabaquara da linha 1-Azul terá nome alterado em homenagem aos atletas paralímpicos

Foto: Divulgação/ Metrô de São Paulo







Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 14:51 • São Paulo (SP)

O governo estadual de São Paulo propôs um decreto para renomear a estação Jabaquara, da linha 1-Azul do Metrô. Em homenagem ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e aos atletas que representaram o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, a estação passará a se chamar Jabaquara-Comitê Paralímpico Brasileiro.

No total, os brasileiros subiram ao pódio 89 vezes e finalizaram as paralímpiadas na quinta posição do quadro geral de medalhas.

O decreto deve ser assinado pelo governador Tarcísio de Freitas ainda nesta quarta-feira (18), às 16h, no Palácio dos Bandeirantes. No evento estarão presentes os atletas da delegação paralímpica, assim como os secretários de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, e dos Transportes Metropolitanos, Marcos Antonio, e Mizael Conrado, presidente do CPB.

Localizada na Rua dos Jequitibás, a estação está apenas a dois quilômetros de distância do Centro de Treinamento Paraolímpico, o que pode ser uma motivação para a renomear a parada.

A primeira modificação para o novo nome teve seu início, no dia 9 de setembro, em uma das placas da estação em que constava "Jabaquara - Comitê Olímpico Brasileiro".

A estação Jabaquara foi a primeira construída na capital paulista. As obras foram inicias em dezembro de 1968, mas apenas quatro anos mais tarde teve a primeira viagem executada. Em 1972, a Unidade-Protótipo viajou entre o Pátio Jabaquara e a Estação Jabaquara.