ESPN tem novo crescimento com tênis, e decisão de Roland Garros bate recorde no canal

Escrito por Lance! • Publicada em 13/06/2024 - 18:54 • Rio de Janeiro (RJ)

A ESPN registrou grande audiência na transmissão de Roland Garros. Os jogos do masculino tiveram alta expressiva, com direito a recorde na grande decisão entre Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Comparado a 2023, o torneio teve um aumento de 50% da audiência. A maior diferença aconteceu nos jogos dos homens, que tiveram um aumento de 63%.

A final entre Alcaraz e Zverev, que rendeu o primeiro título do aberto francês ao tenista espanhol, registrou o aumento mais expressivo. O jogo teve uma audiência 95% maior do que a registrada no ano passado e, no domingo de manhã, deixou a ESPN na liderança da TV paga com uma diferença de 24% sobre o segundo colocado.

Com o número obtido, a decisão de Roland Garros se tornou a final de tênis mais assistida da ESPN. Curiosamente, essa foi a primeira final do torneio desde 2004 sem um dos Big Four, o grupo formado por Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic e Andy Murray.

A decisão feminina também apresentou alta, dessa vez de 63%, e também colocou a ESPN na liderança da TV paga. A vitória tranquila da polonesa Iga Swiatek sobre a italiana Jasmine Paolini deixou a emissora com uma audiência 16% acima da emissora segunda colocada.

Os resultados de Roland Garros deste ano evidenciam o crescimento da modalidade nos últimos anos. Em 2023, a ESPN já havia registrado expressivo crescimento nas transmissões de tênis, com recorde de audiência na decisão do US Open e com o maior número já registrado em uma partida com o jogo de Bia Haddad pela semifinal de Roland Garros.