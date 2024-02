No mesmo dia em que Daniel Alves foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão pelo crime de estupro, o Tribunal Nacional da Espanha decidiu que o fisco do país terá que devolver 1,2 milhão de euros (R$ 6,4 milhões) ao jogador. A defesa do brasileiro quer usar o valor que será depositado pelo governo espanhol como garantia para pedir a liberdade provisória dele. A informação é do jornal "La Vanguardia", da Espanha, e foi publicada pelo jornal "O Globo".