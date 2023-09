Diego Aguirre tumultuou as redes sociais antes mesmo do início do jogo, quando o Santos divulgou a escalação para partida. As críticas ganharam mais corpo no decorrer da partida com a ineficiência das substituições do treinador e suas insistências em nomes 'questionáveis' para os torcedores. Como consequência, a derrota para o Cruzeiro causou uma série de protestos na web.