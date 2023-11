- O Ganso deveria ser reserva também. É cobrador de pênalti. Talvez fosse mais inteligente usar o Ganso no segundo tempo, com o outro time já cansado. Ele está sempre abaixo dos adversários fisicamente. Usaria o Marcelo no meio, Diogo Barbosa na lateral e Nino e David Braz na zaga. Deixa o Felipe Melo e o Ganso no banco - encerrou.