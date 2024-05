Eric Faria critica medalhão do Flamengo contra o Amazonas: ‘Muito fora do jogo’

Eric Faria criticou atuação de Arrascaeta em Amazonas x Flamengo (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/05/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 23/05/2024 - 10:36

O Flamengo venceu o Amazonas por 1 a 0 nesta quarta-feira (22) e avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Apesar da classificação, o Rubro-Negro não fez grande jogo e foi criticado pelo comentarista Eric Faria. O jornalista também citou a partida ruim de Arrascaeta.

- O Arrascaeta está muito fora do jogo. Quando ele não está bem, o Flamengo tem dificuldades, principalmente quando enfrenta equipes que estão bem postadas na defesa. Ele é o cérebro do time, ele é a fonte de criatividade da equipe - comentou o jornalista, no intervalo.

- O Flamengo marca muito mal, não consegue fazer pressão no ataque e a recomposição está muito lenta. Fica na indefinição de marcar em cima ou atrás, aí não faz nenhuma coisa nem outra. O Flamengo não conseguiu marcar bem o Amazonas hoje - disse Eric, no segundo tempo.

Com o resultado, o Flamengo assegurou uma vaga nas oitavas de final da competição. A equipe volta a campo pelo Brasileirão no próximo dia 2 de junho e encara o Vasco, pela 7ª rodada. Antes, o Rubro-Negro fecha a fase de grupos da Libertadores, contra o Millonarios, no dia 28.