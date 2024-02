Já o Bahia, clube ativo durante esta janela de transferências, produziu um mini-clipe para apresentar o meia Éverton Ribeiro, em que que destaca a força do estado, tanto como polo cultural, quanto por ressaltar a escolha do atleta pelo clube, ao enfatizar no post a frase: “Pensar grande é pensar fora do eixo”. Reginaldo Diniz, CEO da End to End, contratada pelo clube como agência criativa de conteúdos e re-branding para as propriedades de conexão com o torcedor e o sócio-torcedor, destaca esta ação realizada em conjunto com o clube, além de projetar as expectativas pelas entregas nos canais de relacionamento: