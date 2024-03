Namorada de Endrick marcou presença em jogo contra a Espanha (Foto: Reprodução/ SporTV)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/03/2024 - 19:52 • São Paulo (SP)

Autor de um dos gols contra a Espanha, Endrick marcou seu primeiro no Santiago Bernabéu - estádio que será sua casa em breve. Mas o que chamou atenção foi a reação que o jogador teve no final da partida.

Logo depois do apito final, se encontrou com a namorada - que estava acompanhando a partida -, e comemorou o feito com um beijo na loira.

Gabriely Miranda também marcou presença em Londres, onde aconteceu o primeiro amistoso da Seleção contra a Inglaterra. Endrick assumiu a modelo após ser campeão do Campeonato Brasileiro no ano passado.

Os dois estariam juntos desde o dia 29 de outubro. A namorada do jogador também é influenciadora e já apareceu publicamente com a camisa do Palmeiras em algumas ocasiões, antes mesmo do relacionamento. Agora, acompanha o atleta também nos duelos pela amarelinha.

Veja o momento:

