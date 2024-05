Endrick bloqueia jornalista que cogitou envolvimento de namorada com personal trainer

Endrick e namorada estamparam sites de fofocas nos últimos dias (Foto: TV Globo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/05/2024 - 19:35 • São Paulo (SP)

Depois de uma semana repleta de polêmicas envolvendo Endrick, sua namorada Gabrielly Miranda e a família do jogador do Palmeiras, agora foi a vez do atleta se manifestar com outra situação envolvendo seu relacionamento.

Após o jornalista Felipe Leme sugerir nas redes sociais, em tom de piada, um possível envolvimento da influenciadora com o seu personal trainer, Endrick o bloqueou. O registro foi compartilhado pelo próprio jornalista.

Na postagem feita, Felipe Leme associou algumas interações de Gabrielly e o personal com o caso de traição recente envolvendo o cantor Belo e Gracyanne Barbosa. Entretanto, o assunto logo viralizou tendo em vista que o nome do casal estava em alta nos últimos dias. A postagem bateu mais de cinco milhões de visualizações.

➡️Faça as suas apostas na Libertadores 2024: quem será o campeão? Vem pro Lance! Betting!

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Logo depois da postagem tomar estas proporções, Endrick bloqueou o jornalista - que também compartilhou nas redes sociais o registro.

- A gente tenta ajudar e recebe isso em troca - brincou sobre o assunto.

O jogador do Palmeiras tomou conta das redes sociais e sites de fofocas após algumas polêmicas de fora de campo envolvendo seu relacionamento com a modelo Gabrielly Miranda e sua mãe.

Tudo começou durante o programa 'Conversa com o Bial', da TV Globo, que contou com as participações de Endrick, tendo seus pais e a namorada na plateia. Durante a entrevista, Pedro Bial perguntou para o jogador se o casal pensava em casamento.

Durante o assunto, Cíntia - mãe de Endrick -, se manifestou. Em sua fala, alegou que considerava os dois muito novos para casar. Entretanto, o tom repercutiu nas redes sociais, onde alguns torcedores alegaram que 'ficou um climão'.

- Acho que agora os dois são muito novos para casar, tem muita coisa pela frente ainda - disse.

Depois desta repercussão, o assunto voltou à tona durante a semana passada. Cíntia, ao compartilhar uma foto da participação do programa, cortou a nora - que estava no registro original.