Os familiares de cada uma das 23 convocadas por Pia Sundhage, técnica da Seleção, enviaram cartas de apoio e carinho para as jogadoras antes da estreia brasileira na Copa do Mundo, na próxima segunda-feira (24). Aos poucos, cada atleta foi compartilhando a surpresa nas redes sociais. Marta, por exemplo, apareceu bem emocionada em seu perfil ao ler o texto feito por sua mãe Tereza e sua namorada Carrie Lawrence, zagueira do Orlando Pride. Ary Borges, Andressa Alves e Letícia Izidoro também gravaram vídeos e postaram fotos com o presente.