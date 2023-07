Éder Militão e Cássia Lourenço passam o vídeo todo abraçados e em clima de romance, dando fim às polêmicas sobre uma possível crise no relacionamento após o aniversário de um ano de Cecília, filha do jogador com Karoline Lima. A festa virou notícia após a reaproximação do atleta com a ex-esposa e pela insatisfação da atual namorada, que deixou o evento antes do fim.