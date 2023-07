Edwin van der Sar, ídolo do Ajax e do Manchester United, está em processo de recuperação de um AVC que sofreu no início de julho, durante as férias em família na Croácia. Nesta terça-feira (18), o ex-goleiro de 52 anos utilizou suas redes sociais para agradecer as mensagens de apoio e afirmar que deixou os cuidados intensivos. No entanto, o holandês segue internado no hospital.