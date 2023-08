A ideia de organizar uma Federação de treinadores surgiu em 2012 durante uma conversa entre Vagner Mancini, à época no Athletico, e Caio Júnior, quando comandava o Vitória. A dupla iniciou o projeto e trabalhou com outros grandes nomes até que mais de 20 técnicos se reuniram para o lançamento da FBTF, no final de 2013. Entre os presentes estavam: Luiz Felipe Scolari, Emerson Leão, Falcão, Gilson Kleina, Dorival Júnior, Oswaldo de Oliveira e outros.