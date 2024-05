Dublador revela o que falaram Diniz, Luciano e Daronco em confusão de São Paulo x Fluminense

Luciano e Fernando Diniz se envolveram em confusão em São Paulo x Fluminense (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/05/2024 - 14:01 • São Paulo (SP)

A vitória do São Paulo sobre o Fluminense também ficou marcada por uma confusão entre Luciano e Fernando Diniz, que terminou na expulsão do técnico do time carioca. Nas redes sociais, o dublador Gustavo Machado revelou o que falaram o atacante, o treinador e o árbitro Anderson Daronco.

- Tá louco, ele machucou! Que merda é essa, moleque? Vai tomar no c* - disse Diniz a Luciano.

- Cê tá louco? Cê tá louco? Ô Diniz, cê é louco? Vai tomar no c* você - respondeu o atacante.

A confusão começou no fim do primeiro tempo, quando Manoel tocou para fora e caiu lesionado em campo. Luciano pegou rápido a bola e ameaçou cobrar o lateral. Diniz reclamou com o atacante e os dois começaram uma discussão, que acabou na expulsão do técnico e no cartão amarelo para o jogador do São Paulo.

- Que não pode xingar? Que não pode xingar? Respeito? E o que ele fez lá? - questionou Diniz, no meio da confusão.

- O senhor interagiu ao mandar o jogador tomar no c*, eu escutei - comentou Daronco, ao expulsar o técnico.

Em campo, o São Paulo venceu o Fluminense por 2 a 1, com gols de Bobadilla e Arboleda, e subiu para a quinta posição do Brasileirão. O Tricolor carioca, no entanto, é o 17º colocado, na zona de rebaixamento. Já expulso, Diniz disparou contra Luciano de novo e questionou Daronco mais uma vez.

- Você é muito burro, você é muito burro! Comigo não fala mais também - disparou Diniz em direção a Luciano.

- Tu vai me expulsar porque eu mandei tomar no c*? Todo mundo manda todo mundo tomar no c*, Daronco - argumentou o técnico com o árbitro.