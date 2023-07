Na última quarta-feira (26), o Flamengo venceu o Grêmio por 2 a 0, no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. O Rubro-Negro dominou o Tricolor e teve chances de ampliar o marcador, mas Gabigol desperdiçou um pênalti. Nesse cenário, o Lance! fez um levantamento de quantas penalidades Gabi já perdeu no Fla.