A pergunta sobre Anitta surgiu durante a primeira entrevista coletiva de James Rodríguez como jogador do São Paulo, na tarde desta terça-feira (1º). No sábado (29), a cantora foi surpreendida com uma foto do atleta usando a camisa do São Paulo e reagiu através dos comentários com um "Queeeeee", o que rendeu inúmeras mensagens de fãs nas redes sociais.