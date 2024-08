Derrota de Hugo Calderano nas Olimpíadas divide opiniões na web; veja reações

Hugo Calderano disputará o bronze no tênis de mesa nas Olimpíadas (Foto: Wang Zhao / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/08/2024 - 11:32 • Paris (FRA)

Hugo Calderano não disputará a decisão do tênis de mesa nas Olimpíadas de Paris. O brasileiro perdeu a semifinal para o sueco Truls Moregard, por 4 sets a 2, e agora está fora da briga pela medalha de ouro. A derrota na semifinal revoltou os torcedores nas redes sociais, por conta da história da partida - Hugo esteve muito próximo de fechar as parciais algumas vezes no confronto.

o hugo perdeu mds me encontro revoltada alguém acaba com essa olimpíada agora — dudona (@medkstyw) August 2, 2024

hugo nós te amamos você é GIGANTE!!!! torcendo pelo bronze no tênis de mesa pic.twitter.com/Wsr82BGdA2 — jenny from the block (@aquelajenni) August 2, 2024

Ah que nada, hoje eu n vou ficar feliz c quebra de record n



Pipoqueiro da porra https://t.co/FAvb5a3d63 — tricolor, cachaceira e ufbiana (@_scruzs) August 2, 2024

mais um tema pro trauma brasileiro

tava 10 a 4 pic.twitter.com/rGiss4q7CV — pretinha (@a_rooxo) August 2, 2024

"pipoqueiro" não é usado quando alguém ta em grande vantagem e ainda sim consegue perder? foi o que aconteceu, é claro que vão chamar ele disso, no mundo do esporte isso é normal https://t.co/XanFInGdUo — n (@itslarine) August 2, 2024

Calderano iniciou o confronto muito bem e parecia que ia confirmar o favoritismo sobre o sueco. No entanto, apesar de ter consiguido vantagem de 10 a 4 no primeiro game, cedeu a virada a Moregard e acabou derrotado por 12 a 10. A partir do segundo set - que terminou em 16 a 14 -, todas parciais foram muito equilibradas.

Hugo Calderano foi derrotado na semifinal das Olimpíadas de Paris. (Foto: Wang Zhao / AFP)

Higo Calderano venceu o terceiro set por 11 a 7 e ganhou uma sobrevida no confronto. No entanto, o sueco venceu a parcial seguinte e abriu 3 sets a 1 no placar geral. O brasileiro se recuperou e ainda venceu o quinto game, mas não foi o suficiente para a virar a partida e foi derrotado por 4 a 2 com vitória de Moregard no sexto e decisivo set.

DISPUTA PELO BRONZE 🥉

O próximo compromisso de Calderano será contra o francês Felix LeBrun no domingo, às 8h30 (de Brasília). O combate contra o dono da casa irá definir o medalhista de bronze no tênis de mesa masculino nas Olimpíadas de Paris.