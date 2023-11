O jornal argentino "Olé" publicou uma provocação nas redes sociais, nesta terça-feira (21), antes do clássico contra a Seleção Brasileira, no Maracanã. A atitude foi debatida no programa "Jogo Aberto", e o ex-jogador Denílson debochou do veículo. O comentarista também classificou a publicação como "falta de respeito".