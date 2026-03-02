Palmeiras corre contra o tempo para ter o Allianz Parque à disposição na final do Campeonato Paulista, marcada para o próximo dia 4 de março. O curto prazo, no entanto, pressiona os planos do clube, que considera improvável o retorno ao estádio.

A diretoria tem até a tarde desta segunda-feira (2), quando ocorre a reunião geral sobre a decisão, para indicar à Federação Paulista de Futebol (FPF) o local em que mandará a partida. A Soccergrass, responsável pela troca do gramado do Allianz Parque, informou que conseguiria entregar o campo no início desta semana em contato com a reportagem, desde que não houvesse complicações provocadas pelas chuvas na região oeste de São Paulo.

Pessoas ligadas ao departamento de futebol do Palmeiras, no entanto, consideram improvável o retorno ao Allianz Parque, devido ao prazo para confirmação do local, segundo apurou a reportagem do Lance!.

Com a iminente possibilidade de o Palmeiras chegar à decisão, a empresa promoveu uma força-tarefa desde a última semana e ampliou o contingente de profissionais mobilizados para a reforma. Ainda na sexta-feira (26), 95% do piso sintético já estava instalado, restando apenas a região atrás de um dos gols, além de parte da área técnica.

Funcionários da Soccergrass, inclusive, realizaram trabalhos nesta madrugada, incluindo o nivelamento do campo.

Palmeiras enfrentou o São Paulo na Arena Barueri devido a reformas no gramado do Allianz Parque (Foto: Leco Viana/TheNews2)

Com o Allianz Parque improvável para a partida contra o Novorizontino, o Palmeiras deve atuar na Arena Barueri, estádio que tem sido sua casa ao longo de toda a campanha no Campeonato Paulista e onde segue invicto em 2026.

A expectativa inicial era de que o estádio estivesse à disposição na última semana de fevereiro, conforme nota oficial divulgada pelo Palmeiras. O custo total das obras, investimento realizado pela Real Arenas, é de aproximadamente R$ 11 milhões.

