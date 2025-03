Em entrevista ao jornal britânico "The Guardian", Danilo, zagueiro do Flamengo, abordou diversos temas que permearam sua carreira. Dentre eles, as questões psicológicas que rondam o futebol, como as redes sociais e o tratamento da saúde mental dos atletas. Os quesitos foram destacados pelo jogador de 33 anos.

continua após a publicidade

Com uma carreira consolidada no futebol europeu e títulos conquistados por clubes como Real Madrid, Manchester City e Juventus, Danilo viveu de perto os desafios psicológicos enfrentados por atletas de alto nível. Durante sua passagem pelo time espanhol, ele lidou com críticas intensas, chegando a buscar ajuda psicológica para superar a pressão.

- Haviam momentos em que sentia que tinha esquecido como jogar futebol. As críticas me machucavam muito - revelou Danilo.

Experiências de Danilo com as redes sociais

Apesar de hoje ser um dos jogadores mais experientes do Flamengo, Danilo não esconde que a toxicidade das redes sociais continua sendo um problema para muitos atletas. Ele já desativou suas contas duas vezes devido ao peso das cobranças e acredita que os clubes precisam oferecer mais suporte psicológico aos jogadores.

continua após a publicidade

- As pessoas ignoram esse problema, mas quando envolve dinheiro, os clubes começam a se importar. Precisamos humanizar o futebol - destacou o defensor rubro-negro.

Além de se posicionar sobre o tema, Danilo criou, em 2020, o projeto Voz Futura, com o objetivo de incentivar discussões sobre saúde mental no esporte e conscientizar jogadores sobre a importância do equilíbrio emocional. Segundo ele, a carreira de um atleta é marcada por altos e baixos, e saber lidar com isso pode ser decisivo para o sucesso dentro e fora dos gramados.

continua após a publicidade

O quem vai aí para Danilo?

O zagueiro não entra em campo pelo Flamengo desde a partida contra o Maricá, pela Taça Guanabara. Por conta de uma lesão, ele perdeu as fases decisivas do Campeonato Carioca e desfalcou o Flamengo nos duelos contra Vasco e Fluminense.

O Flamengo volta à campo no próximo sábado (29), quando estreia no Campeonato Brasileiro contra o Internacional. A partida ocorre no Maracanã e começa às 21h (horário de Brasília).